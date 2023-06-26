В РФ показали видео бомбежки дороги под Воронежом

🎥 Видео

Опубликовано: 26.06.2023 21:04 , Обновлено: 26.06.2023

Российские телеграм-каналы показали видео, по всей видимости с видеорегистратора, на котором видно как происходит взрыв на оживленной трассе, по которой едут гражданские машины.

В комментарии к видео автор тг-канала “Военный осведомитель” сообщил, что удар был произведен свободнопадающими бомбами по колонне ЧВК “Вагнер”, которая двигалась по оживленной трассе в Воронежской области.

“Как и в случае с ударом по мосту, гражданским водителям очень повезло, что пилоты очередной раз промахнулись”, - сделал вывод он.

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Тем временем, власти РФ не комментировали свои действия во время однодневного марш-броска боевиков ЧВК “Вагнер” на Москву. Известно, что удары также были нанесены по нефтебазе в самом Воронеже.