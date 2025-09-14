В РФ под Санкт-Петербургом произошло сразу три катастрофы: сошел с рельсов поезд и загорелся НПЗ

🔄 Обновлено

Опубликовано: 14.09.2025 11:37 , Обновлено: 14.09.2025

В Ленинградской области Российской Федерации сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом сообщил губернатора региона Александр Дрозденко. Но это не единственная авария за ночь.

В результате железнодорожной катастрофы пострадавших людей нет. А на место аварии отправили специальные поезда для восстановления Ж/Д- путей. Движение поездов перекрыли.

























[inf]Позже стало известно, что в Ленинградской области РФ сошли с рельс сразу два состава.

Один с 15-ю порожними цистернами - на перегоне Строганово–Мшинская в Лужском районе с рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Жертв и пострадавших нет. Александр Дрозденко не исключил, что следователи будут рассматривать версию диверсии.

А вот вблизи станции Семрино в Гатчинском округе одиночный тепловоз съехал с путей, в результате чего машиниста зажало в кабине, он скончался уже в машине скорой помощи.[/inf]

Тем временем в ночь с субботы на воскресенье в Ленинградской области начался пожар на втором по мощности НПЗ в России. Его атаковали беспилотники. Инцидент на Киришском нефтеперерабатывающем заводе (КИНЕФ), подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он уточнил, что в Киришском районе Ленинградской области было сбито три беспилотника. И якобы обломки одного из них, по словам губернатора, упали на территории завода КИНЕФ. В результате произошло возгорание, но его потушили.

Киришский НПЗ по объемам переработки нефти уступает только НПЗ в Омске, он перерабатывает около 17,7 млн тонн российской нефти в год, что составляет 6,4% от общего объема переработки в стране, сообщило агентство Reuters.