В России дверь самолета открылась прямо во время полета

🎥 Видео

Опубликовано: 09.01.2023 15:12 , Обновлено: 09.01.2023

В России у самолета АН-26-100, который выполнял рейс из якутского Магана в Магадан, во время полета произошла разгерметизация салона.

Инцидент случился с самолетом авиакомпании ИрАэро. Как пишет Baza, «судя по видео, снятым одним из пассажиров, задняя дверь оказалась открытой наполовину».

[Telegram_widget url=“https://t.me/bazabazon/15290”]

А Mash утверждает, что на высоте нескольких километров разгерметизировался люк в грузовом отсеке.

По информации издания, на борту были 25 человек, включая экипаж. Но никто не пострадал.

В СК РФ подтвердили информацию о произошедшем.