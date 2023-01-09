В России дверь самолета открылась прямо во время полета
🎥 Видео
В России у самолета АН-26-100, который выполнял рейс из якутского Магана в Магадан, во время полета произошла разгерметизация салона.
Инцидент случился с самолетом авиакомпании ИрАэро. Как пишет Baza, «судя по видео, снятым одним из пассажиров, задняя дверь оказалась открытой наполовину».
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А Mash утверждает, что на высоте нескольких километров разгерметизировался люк в грузовом отсеке.
По информации издания, на борту были 25 человек, включая экипаж. Но никто не пострадал.
В СК РФ подтвердили информацию о произошедшем.