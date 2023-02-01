В РФ Невзорова приговорили к 8 годам колонии

Опубликовано: 01.02.2023 11:37 , Обновлено: 01.02.2023

Басманный суд Москвы 1 февраля огласил приговор российскому журналисту Александру Невзорову. Ему дали 8 лет колонии. Правда, заочно.

При этом прокурор требовал для Невзорова 9 лет колонии. Видимо, суд решил, что восьми будет достаточно.

Напомним, что в конце марта 2022 года на Александра Невзорова завели уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ). А именно за «фейки» об умышленном обстреле российской армией роддома в Мариуполе.

К слову, Невзоров сейчас находится за пределами России. На судебном заседании его представляла адвокат. Сам он на момент написания новости еще не отреагировал на заочный приговор.