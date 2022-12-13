В России повестка из военкомата пришла 12-летнему школьнику

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Опубликовано: 13.12.2022 12:34 , Обновлено: 13.12.2022

В Красноярском крае России 12-летний школьник получил повестку с требованием стать на военный учет. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЧП Канск», где разместили фото и сообщение матери ребенка.

«Ситуация такова: ребенку 12 лет, пришла повестка из каннского военного комиссариата… Насколько мне не изменяет память, то на начальный учет ставят с лет 16-17…», — рассказала женщина.

Она задалась вопросом, почему ребенка просят прийти в военкомат и стать на воинский учет.

После этого в комментариях некоторые пользователи также написали, что повестки начали приходить детям их родственников и знакомых.

Ситуацию прокомментировал военный комиссар Александр Киселев. Он назвал повестку мальчику «техническим сбоем». И больше никаких комментариев не дал.