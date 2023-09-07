"В результате гибнут дети" - У Зеленского оценили признание Маска в том, как помешал атаке Украины на Крым

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.09.2023 20:30 , Обновлено: 07.09.2023

Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал слова американского миллиардера: "Илон Маск позволил этому флоту запустить ракеты "Калибр" по украинским городам. В результате гибнут мирные жители, дети".

«Иногда ошибка — это гораздо больше, чем ошибка. Не позволив украинским беспилотникам уничтожать части российского флота путем вмешательства в работу Starlink, Илон Маск позволил этому флоту запускать ракеты «Калибр» по украинским городам. В результате гибнут мирные жители, дети», — написал Подоляк на платформе X (ранее Twitter) - Это цена смеси невежества и большого эго».

«Однако остается вопрос: почему некоторые люди так стремятся защищать военных преступников и их готовность убивать? И осознают ли они теперь, что творят зло и поддерживают его?» - задался вопросом Подоляк.

“мини-Перл-Харбор”

По данным CNN, Илон Маск приказал отключить сеть Starlink, чтобы предотвратить атаки дронов на российские корабли. Миллиардер опасался, что атака, которую он назвал «мини-Перл-Харбором», спровоцирует ответный ядерный удар России.

Ранее, по данным CNN, биограф Маска Уолтер Айзексон написал, что, зная о запланированной украинской атаке, Маск решил отключить свою сеть в районе Крыма, в результате чего украинские военно-морские дроны, начиненные взрывчаткой, потеряли связь и в конечном итоге были выброшены на берег морем.

Маск якобы сказал писателю, что он был обеспокоен тем, что атака, которую он назвал «мини-Перл-Харбором», спровоцирует ответный ядерный удар России. Причиной его беспокойства стали переговоры с представителями Кремля. Миллиардер также не хотел ввязываться в войну, потому что, как он заявил, Starlink предназначен для того, чтобы «люди смотрели Netflix и отдыхали… и делали добрые мирные дела, а не ради атак дронов».

«Вскоре Маск связался с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и послом России в США, чтобы обсудить проблемы Вашингтона и Москвы», — пишет Айзексон в книге, которую будет опубликован 12 сентября. Сообщается, что вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров попросил повторно подключить дроны к сети.

Хотя дата отражения атаки не называлась, информация о беспилотных украинских дронах, сброшенных за море на побережье под Севастополем, появилась в сентябре прошлого года.

CNN напоминает, что, несмотря на прошлогодние угрозы Маска о том, что он больше не будет финансировать деятельность сети в Украине, позже он изменил курс и в итоге достиг соглашения с Пентагоном о продолжении эксплуатации системы, на которую опираются украинские военные.

Однако, во время разговора с тогдашним заместителем главы Пентагона Колином Калем миллиардер якобы заявил, что “отлично поговорил с Путиным”, а по словам его бывшего партнера, Маск утверждал, что Путин хочет мира; он также утверждал, что регулярно консультировался с представителями Кремля.