В правительстве России рассказали, почему не могут создать собственный беспилотник

Опубликовано: 17.05.2023 12:21 , Обновлено: 17.05.2023

В правительстве России признались, что в настоящее время в стране невозможно автономно создать беспилотник. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов в Кремле во время совещании с президентом Владимировм Путиным.

Одной из причин неспособности российского военпрома самостоятельно создать беспилотник Белоусов назвал “отсутствие коопрерации между предприятиями по производству комплектующих”, а также “низкий уровень локализации производства”.

В ходе доклада Путину, видео которого опубликовал телеграм-канал “Политика Страны”, Белоусов заявил, что сейчас уровень локализации по разным видам беспилотников в России составляет не более 10-30%. При этом силовые установки, такие как электродвигатели и двигатели внутреннего сгорания, и вовсе только импортные.

Для производства беспилотников, по словам зампредседателя российского правительства, в 90% случаев придётся импортировать системы электроснабжения, в 95% - пилотажно-навигационное оборудование.

Среди других проблем, связанных с производством и внедрением беспилотников в России, Белоусов назвал отсутствие правил их использования в таких областях, как сельское и лесное хозяйство, зондирование земли, строительство крупных объектов, а также чётких правил их эксплуатации.

Кроме того, по словам зампредседателя правительства РФ, в стране попросту нет кадров для этой отрасли.

Между тем, сам Владимр Путин в ходе данного совещания заявил, что планирует направить на разработку и производство российских беспилотников до триллиона рублей (порядка 12,35 млрд долларов в эквиваленте).

“Я видел цифру, нарисованную на ближайшее время, объем 500 млрд рублей, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Если мы все вместе будем работать, это будет триллион рублей, такой будет объем”, – заявил Путин.