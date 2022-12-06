В Праге поставили временный памятник Путину

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Опубликовано: 06.12.2022 11:40 , Обновлено: 06.12.2022

На площади Интербригады в Праге 5 декабря установили на временной основе статую, изображающую президента России Владимира Путина "в образе орка, закручивающего газовый кран", сообщили местные СМИ.

На месте, где ранее стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу, статуя Путина будет находиться в течение 30 дней, а затем ее выставят на аукцион. Вырученные деньги пойдут на покупку оружия для Украины, которая с февраля сталкивается с российским вторжением. Об этом рассказал автор скульптуры, кузнец и скульптор Душан Достал чешскому информационному агентству.

Установка статуи и ее последующий аукцион были организованы бизнесменом Далибором Дедеком, который в начале мая запустил кампанию “Подарок Путину”, чтобы собрать деньги на оружие для Украины.

“Статуя должна послать сигнал Чешской Республике о том, что проблема в Украине все еще существует и нуждается в решении. Второй сигнал - для украинцев, что мы с ними, а третий должен быть для России, что точно так же, как раньше здесь стояла статуя маршала Конева, которая воспринималась положительно, так и теперь они плюют на свою историю”, - сказал сегодня Дедек. Он считает, что статуя Путина может быть продана с аукциона за шестизначную сумму.