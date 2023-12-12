В польском Сейме депутат схватил огнетушитель и распылил в фойе. Зачем?

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Опубликовано: 12.12.2023 22:08 , Обновлено: 12.12.2023

12 декабря в Сейме Польши депутат от ультраправой "Конфедерации" Гжегож Браун схватил огнетушитель и потушил ханукальные свечи в фойе Сейма. А затем напал на женщину, принимавшую участие в церемонии.

Сам депутат никак не пояснил свои действия. Но его коллеги решили, что поступок может быть квалифицирован как преступление на почве ксенофобии.

Впрочем руководство фракции его действия не поддержало. “Я осуждаю поступок Гжегожа Брауна. В ближайшее время я предприму дальнейшие шаги в этом вопросе”, - написал сопредседатель Конфедерации Славомир Ментцен спустя более часа, имея в виду событие с участием Гжегожа Брауна в Сейме.

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Акция депутата Брауна в парламентском коридоре произошло около 17:00. “Невероятный скандал. Депутат Гжегож Браун потушил ханукальную менору огнетушителем ”, - написал журналист “Виртуальной Польши” Патрик Михальский, ставший свидетелем инцидента на сайте X.

Президиум Сейма решил наложить штраф на депутата за игры с огнетушителем. Его наказали лишением половины зарплаты за три месяца и всей депутатской стипендии за шесть месяцев.

“Это максимальное наказание, которое мы можем применить , - сказал маршал Шимон Холовня. Он подчеркнул, что у президиума “не было сомнений в наказании Брауна”.