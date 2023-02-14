В польском МИДе уволили всех выпускников российского МГИМО

Опубликовано: 14.02.2023 14:15 , Обновлено: 14.02.2023

В польском министерстве иностранных дел уволили всех выпускников российского МГИМО. Сделали это в рамках декоммунизации в конце 2022 года.

По словам главы МИД Польши Збигнева Рау, всех выпускников Московского государственного института международных отношений уволили из министерства иностранных дел Польши в рамках декоммунизации ещё два месяца назад, передает Gazeta Polska Codziennie.

“Московский государственный институт международных отношений был инвестицией в деятельность российского империализма. Это часть советской мягкой силы. Выпускники должны были служить государственному разуму этой империи нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью декоммунизации в широком понимании”, - похвалился польский министр.