В Польше во время грозы на ангар упал самолёт – погибли 5 человек

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Опубликовано: 18.07.2023 09:33 , Обновлено: 18.07.2023

Авиакатастрофа произошла вечером 17 июля в аэропорту Хрцинно близ города Насельск недалеко от польской столицы Варшавы. Легкомоторный самолет Cessna 208 упал и врезался в ангар, в котором прятались от грозы десятки человек. В результате погибли пять человек, ещё 11 травмированы.

Момент падения самолёта, который использовался для прыжков с парашютом, попал на камеру: видно, как самолёт идёт очень низко над землёй и с большим креном, после чего врезается в ангар на территории аэропорта. Кадрами в Facebook поделился Miejski Reporter.

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По данным польской Государственной противопожарной службы, в момент падения в самом самолете находились три человека, чудом выжил лишь один из них. Ещё трое погибших - из числа тех, кто был в разрушенном ангаре. Люди прятались там от грозы. Сообщается, что среди пострадавших есть семилетний ребенок.

На место авиакатастрофы работали около 20 пожарных бригад и 10 бригад медиков и спасателей. В настоящее время полиция совместно с сотрудниками польской прокуратуры разбираются в причинах, приведших к трагедии. Спасательные службы также поделились кадрами с места крушения самолёта:

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