В Польше специалисты отключили одну из ниток нефтепровода «Дружба». Что случилось?

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Опубликовано: 06.08.2023 14:18 , Обновлено: 06.08.2023

Поставки нефти в Германию по одной из двух ниток трубопровода «Дружба», находящихся в Польше, остановили вечером 5 августа.

Причиной остановки послужила выявленная утечка. Разгерметизацию обнаружили на участке трубопровода в районе Ходеч, сообщили на сайте компании PERN, оператора польского участка нефтепровода.

На месте аварии работают сотрудники государственной противопожарной службы и аварийно-спасательные службы.

По данным оператора, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет.

Вторая нитка «Дружбы» работает без изменений. «Другие элементы инфраструктуры PERN, включая Поморский участок, который используется для перекачки сырой нефти, поступающей танкерами в Польшу, а затем в Германию, работают в штатном режиме», — добавили в компании, отметив, что утечка также не повлияла на поставки топлива на внутреннем рынке.

PERN проводит расследование причин инцидента.