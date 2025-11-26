В Польше сообщили о новой диверсии на железной дороге

Опубликовано: 26.11.2025 15:02 , Обновлено: 26.11.2025

Правоохранительные органы Польши сообщили, что неизвестные разложили ветки на железнодорожных путях, ведущих через так называемый Сувалкский коридор — место, где сходятся границы Польши, Литвы и Беларуси.

[inf]Сувалкский коридор — это участок протяженностью более 60 километров на границе Польши и Литвы, охватывающий районы Сувалок, Августова и Сейн. Это единственный сухопутный путь, соединяющий страны Балтии с остальной Европой, а также отделяющий российский анклав в ЕС — Калининградскую область — от Беларуси.[/inf]

Из-за преграды на путях поезд PKP был вынужден остановиться. Полиция проводит расследование. Информация также передана в Агентство внутренней безопасности. Происшествие произошло в середине ноября, но известно о нём стало только сейчас.

Напомним, что в середине ноября в Польше произошли две другие диверсии. Одна из них была связана с повреждением железнодорожных путей в Мике на линии Варшава — Дорохуск, а вторая — с повреждением контактной сети в Голомбе на той же линии. По версии следствия, исполнители — граждане Украины Александр К. и Евгений И. — действовали по заданию российской разведки. Оба скрылись в Беларуси.

В МИД Беларуси уже ответили на запрос Польши и пообещали попытаться найти подозреваемых в диверсиях.