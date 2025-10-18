В Польше снизили подоходный налог для родителей до 0%. Это как?

Опубликовано: 18.10.2025 09:07 , Обновлено: 18.10.2025

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который снижает для родителей подоходный налог с физических лиц (PIT) до 0%. Льгота действует не для всех, а только для тех, кто соответствует нескольким критериям.

На налоговую льготу могут рассчитывать те польские семьи, которые воспитывают как минимум двоих детей и чей совокупный годовой доход не превышает 140 000 злотых (около 113 000 BYN), или примерно 11 600 злотых в месяц (9 378 BYN).

Это означает, что оба супруга вместе должны получать меньше полуторакратной средней зарплаты, так как её размер в Польше составляет около 8800 злотых до вычета налогов (7 100 BYN).

Авторы закона утверждают, что обнуление налога поспособствует росту доходов среднестатистической польской семьи примерно на 1000 злотых (235 евро) в месяц.

Новые льготы семьи с детьми, правда, заметят только в налоговой декларации за 2026 год, которую нужно будет подать в 2027 году.

Президент Польши Навроцкий сделал обнуление налога для семей одним из основных обещаний во время избирательной кампании. Еще в марте 2024 года он представил свой так называемый “Контракт с поляками”, в котором объявил о введении налоговых льгот с первого дня своего президентства.