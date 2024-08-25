В Польше решили построить 20 мини-АЭС. Что это такое и как далеко от границы Беларуси?

Опубликовано: 25.08.2024 18:40 , Обновлено: 25.08.2024

В Польше после долгих лет обсуждений решили строить малые модульные реакторы (SMR) - этакие мини-АЭС. Первый ядерный реактор SMR будет построен во Влоцлавеке (в 320 км от Беларуси). Об этом сообщил 22 августа президент польской энергетической компании Orlen Иренеуш Фонфара.

В планах властей Польши построить систему из 20 так называемых малых атомных электростанций. Они были представлены весной 2023 года тогдашним премьер-министром Матеушем Моравецким. Партнером Orlen в этом проекте является частная компания Synthos, принадлежащая миллиардеру Михалу Соловову.

В Польше уверены, что первый такой реактор будет построен рядом с заводом «Анвил», принадлежащим группе Orlen. Затем же построить SMR хотят в таких местах, как Остроленка, район Варшавы, Ставы Моновские возле Освенцима, Краков - Новая Гута, Домброва - Гурница, Столовая Гура.

Что такое малый модульный реактор

SMR - small modular reactor - это малые модульные реакторы, то есть небольшие сборные ядерные реакторы, меньше традиционных крупных ядерных комплексов, состоящих из 2-4 блоков (реакторов).

Примерный вид SMR

В Польше ещё в 2019 году концерн Synthos, принадлежащий одному из самых богатых поляков Михалу Соловову, объявил о намерении построить реактор BWR-300 от GE Hitachi Nuclear Energy.

SMR представляют собой реакторы меньшего размера мощностью до 300 МВт (малые) или 300–700 МВт (средние). Все зависит от того, будут ли они представлять собой отдельные блоки (один реактор, размещенный, например, на заводе) или же они будут составлять (здесь их модульные преимущества) элемент более крупной электростанции. Для сравнения: один реактор традиционной электростанции мощностью 1600 МВт — это то же самое, что восемь реакторов SMR мощностью 200 МВт, работающих параллельно.

SMR занимают всего 10%. пространство, необходимое для обычной атомной электростанции. Фактически, он поместится на поверхности футбольного поля. Кстати, SMR прекрасно езк запросто подойдёт и для нужд городского отопления.

Время строительства реакторов меньшего размера, безусловно, короче: SMR поставляются в виде готовых модулей, поэтому подготовительная работа менее обширна.

«Самым большим преимуществом SMR является относительно низкая инвестиционная стоимость одной установки (…). Важным преимуществом SMR является возможность установки вблизи потребителей, что снижает затраты на сеть и передачу. Однако такое близкое расположение представляет собой существенное изменение в философии ядерной безопасности, которая ранее требовала размещения реакторов вдали от населенных пунктов», — говорится в отчете NCBJ от 2013 года.

В мире уже давно действуют реакторы малой и средней мощности. Но идея SMR предполагает серийное производство реакторов - вместо того, чтобы строить реактор на месте, его будут доставлять на площадку и там собирать. И таких может быть много.