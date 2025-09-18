В Польше признали невменяемым солдата, стрелявшего по мирным жителям у границы с Беларусью

Опубликовано: 18.09.2025 12:41 , Обновлено: 18.09.2025

Эксперт вынес заключение по запросу окружной прокуратуры в Ольштыне, согласно которому солдат, открывший огонь по гражданскому автомобилю в Мельнике (Подляское воеводство у границы с Беларусью), был невменяем. Однако 25-летний подозреваемый остался под стражей, сообщили следователи.

«Заключение эксперта свидетельствует о том, что подозреваемый в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии. Он был полностью лишен возможности осознавать значение содеянного и руководить своими действиями. В настоящее время прокурор анализирует это заключение», — сообщил агентству PAP представитель окружной прокуратуры Ольштына Даниэль Бродовский.

Дэниел Х., который остается под стражей, подозревается в покушении на убийство, угрозах и превышении полномочий. На момент стрельбы он был пьян ( содержание алкоголя - 2 промилле в крови).

Как установило следствие, 25-летний рядовой 18-й механизированной дивизии армии Польши, проходивший службу у границы с Беларусью в рамках операции «Безопасное Подлясье», в канун Нового года покинул свой лагерь в Мельнике. Он взял с собой табельное оружие и остановил на дороге гражданский автомобиль, открыв по нему огонь.

В машине, пострадавшей от обстрела, находились двое: отец и его дочь-подросток, сидевшая на пассажирском сиденье. Они не пострадали.

После этого он спрятался в ближайшем лесу. Солдаты спецподразделения «Мельник» нашли и арестовали его.

Обвиняемый прослужил в армии всего девять месяцев . Он поступил на службу добровольцем и после нескольких недель подготовки был отправлен на границу в рамках военной операции «Безопасное Подлясье». После инцидента в Мельнике мужчина был уволен из армии.