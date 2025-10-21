В Польше предложили запретить алкоголь в Сейме. Все из-за тайного бара только для депутатов?

Опубликовано: 21.10.2025 10:21 , Обновлено: 21.10.2025

Спикеру польско Сейма предложили издать указ о полном запрете на продажу и употребление алкоголя в канцелярии нижней палаты польского парламента. Одним из камней преткновения стал парламентский бар, который оказался едва ли не самым недорогим баром в центре Варшавы.

Инициатива о запрете алкоголя в Сейме принадлежит левой демосоциалистической политической партии “Вместе”, которая сформировала в польском Сейме свою оппозиционную депутатскую группу.

Сами сотрудники Канцелярии Сейма подчиняются строгим правилам, запрещающим употребление алкоголя во время работы: вход и пребывание в помещениях Канцелярии Сейма в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также употребление алкоголя во время работы категорически запрещено. Однако, по данным польского издания Wirtualna Polska, на депутатов и сенаторов Сейма эти правила, судя по всему, напрямую не распространяются.

По крайней мере, только за этот год в польские СМИ попало сразу несколько историй с неподобающим поведением польских политиков. Так, заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна публично признался в проблемах со злоупотреблением алкоголя, депутата Конфедерации Рышарда Вилька пришлось выводить из зала заседаний парламента поскольку его поведение натолкнуло коллег на мысль об алкогольном опьянении, а в самом парламентском баре периодически происходят пьяные драки и, как отметило Wirtualna Polska, далеко не все они просачиваются в СМИ.

Сколько стоит алкоголь в баре польского Сейма?

Сам парламентский бар, который поляки зачастую называют “баром за решёткой”, стал настоящим камнем преткновения в том числе из-за относительно невысоких цен на выпивку. Попасть туда человеку с улицы практически невозможно - он предназначен для депутатов и сотрудников канцелярии. Wirtualna Polska привела цены на некоторые виды алкоголя, который подают в баре:

пиво в ценовом диапазоне 8-14 злотых (от 6 до 11 рублей);

бокал вина - 9 злотых (7 рублей);

небольшая бутылка вина (187 мл), которая эквивалентна почти двум бокалам вина - 15 злотых (около 12 рублей),

большая бутылка вина емкостью 0,75 л - от 45 до 299 злотых (от 35 до 236 рублей),

крепкое спиртное - от 7 до 19 злотых за порцию (от 5 до 15 рублей) и от 99 до 219 злотых за бутылку объёмом 0,7 л (от 78 до 173 рублей).

Такая умеренная ценовая политика заведения делает бар одним из самых любимых мест для продолжения парламентских дискуссий, о чём признаются сами польские депутаты. Однако некоторые из них высказались за то, чтобы как минимум сделать заведение безалкогольным. Общественное движение “Польша 2050” и вовсе предложило проверять политиков на алкоголь. Однако такие идеи, как написало Wirtualna Polska, не пользуется широкой поддержкой среди депутатов.

“Как только мы начали призывать к запрету продажи и употребления алкоголя, в Сейме возникла крупная межпартийная фракция сторонников водки”, — прямо заявила Марцелина Завиша, лидер партии “Вместе”.

Депутат Сейма Славомир Ментцен, кандидат в президенты Польши на выборах 2025 года от партии “Конфедерация”, выступив за сохранение “бара за решёткой”, заявил, что с закрытием бара депутаты “полностью потеряют связь друг с другом”.

“По крайней мере, там можно познакомиться с депутатами из других партий и обменяться мнениями. Алкоголь часто способствует более содержательным беседам. Без него Сейм стал бы менее гуманным местом”, — заявил Менцен в эфире Radio Zet.

Что решил спикер Сейма?

Сам спикер польского Сейма пока не определился, будет ли правильным вводить запрет на употребление алкоголя в канцелярии Сейма даже после работы. Пока Шимон Головня решил, что доступ к алкоголю в Сейме будут иметь только парламентарии, но не их гости. Головня выступил за усиление контроля. Такое решение спикер принял, в частности, после того, как актер Яцек Копчиньский, приглашённый в “бар за решёткой” одним из депутатов партии “ПиС”, якобы напал на другого депутата — Дариуша Матецкого.

“Это не интернат для проблемных подростков, не амфитеатр, не цирк. Если кто-то хочет расслабиться, развлечься, для этого есть другие места”, - заявил Головня и распорядился увеличить штат охраны в парламентской гостинице, рядом с «барной стойкой», чтобы сократить подобные эксцессы.

В свою очередь министр сельского хозяйства Польши Стефан Краевский, который недавно решил вовсе съехать из парламентского отеля и снять квартиру из-за “депутатов-правонарушителей”, высказал мнение, что одними лишь ограничениями на алкоголь в “баре за решёткой” ситуацию не исправить.

“Мы не изменим поведение людей, которые, будь то трезвые или пьяные, устраивают драки и ищут сенсаций для повышения своей популярности. Я не осуждаю 99,99% депутатов, но есть некоторые “жалкие депутаты”, и я не отказываюсь от этого термина. Они ищут неприятности в парламентском зале, коридорах, ресторанах или “за решёткой"", — пояснил Краевский.

[inf]Согласно опросу Opinia24, проведённому по заказу нескольких польских СМИ, до 81% респондентов считают, что продажа алкоголя в зданиях Сейма должна быть полностью запрещена. Порядка 14% опрошенных не поддержали эту инициативу. Еще 5% выбрали варианты ответа «не знаю» или «затрудняюсь ответить».[/inf]