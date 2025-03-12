В Польше подсчитали, сколько украинские мигранты заплатили налогов и получили госпомощи. Какая цифра больше?

Опубликовано: 12.03.2025 09:15 , Обновлено: 12.03.2025

Банк Национального хозяйства Польши (BGK) опубликовал статистику сбора налогов с приехавших в страну мигрантов из Украины. Оказалось, что в 2024 году в государственный бюджет от беженцев, нашедших работу, поступило 15,21 млрд злотых (BYN 12,5 млрд или 3,9 млрд долларов).

В то же время, по данным BGK, общая сумма пособий, выплачиваемых в рамках программы «Семья 800 плюс» детям-беженцам войны составила за этот же период 2,8 млрд злотых.

[inf]Пособие “800 плюс” - это государственная программа Польши, которая предоставляет финансовую поддержку семьям с детьми. Она была введена PiS после победы на выборах в 2015 году и поддерживалась коалицией Туска после ее прихода к власти в 2023 году. В настоящее время она предусматривает ежемесячную выплату в размере 800 злотых (190 евро) на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, что превышает предыдущие 500 злотых. Пособие является универсальным, что означает, что оно не зависит от нуждаемости и доступно всем семьям, имеющим на это право, независимо от уровня дохода. Пол него попали и украинцы, бежавшие из страны из-за войны. [/inf]

Согласно выводам польского банка, мигранты из Украины способствовали росту ВВП Польши на 0,5–2,4% в год, что свидетельствует об их значительном влиянии на экономику. В BGK считают, что хотя многие из украинцев нашли в Польше работу ниже своей квалификации, их присутствие имеет решающее значение для стабильности польского рынка труда, особенно на фоне тенденции старения населения и нехватки рабочей силы в стране.

В свою очередь, ранее министр по делам семьи, труда и социальной политики Агнешка Демянович-Бенк (слева, S&D) заявила, что 80% украинцев, проживающих в Польше, в основном женщины, имеют работу, что она назвала “явлением в масштабах ЕС”.

А в BGK подчеркнули, что миграция из Украины не оказала существенного влияния на рост цен на недвижимость в Польше. На них повлияли в первую очередь инфляция и изменения в условиях выдачи кредитов.

Мало того, в банке предложили властям сделать все возможное, чтобы удержать украинцев в Польше на долгосрочной основе. А для этого предложили найти возможность предоставить им стабильную работу, жилье и доступ к образованию и профессиональной подготовке.

Эксперты предположили, что в будущем Польше понадобится больше мигрантов, чем сейчас, чтобы удовлетворить потребности рынка труда.

[inf]По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), к концу июля 2024 года по всей Европе было зарегистрировано не менее 6,168 миллиона украинских беженцев. При этом, в Польше, по данным комиссариата, официально зарегистрировались 957,505 украинских беженцев. Впрочем, в стране есть и нелегальные мигранты.[/inf]

Точное количество украинских беженцев в Беларуси на данный момент неизвестно. Однако ранее Telegraf.news писал, что с 24 февраля 2022 года белорусскую границу пересекли 335 414 граждан Украины, сообщил Государственный пограничный комитет. Однако сколько из них остались в стране и нашли работу, власти Беларуси статистику не публиковали.