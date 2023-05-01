В Польше отреагировали на призывы на российском ТВ убить польского посла

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Опубликовано: 01.05.2023 15:25 , Обновлено: 01.05.2023

В министерстве иностранных дел Польши решили ответить на призывы приглашенного на государственное российское телевидение Павла Астахова, который призвал убить польского посла прямо в эфире передачи Владимира Соловьева.

«МИД Республики Польша осуждает заявление Павла Астахова о том, что убийство польского посла допустимо. Призываем Россию обеспечить безопасность всех дипломатов в соответствии с Венской конвенцией», — говорится в заявлении польской дипломатии в понедельник.

Бывший российский детский омбудсмен Павел Астахов заявил, что действия варшавских властей, которые ведутся с согласия польского МИД, якобы нарушают Венскую конвенцию. “Вы только посмотрите, что они делают. Их выкинули из квартир, из санатория, заморозили счета и забрали все деньги нашей дипмиссии, теперь забрали школу. Как мы ответим? Нота, возмущение и вызов посла”, - сказал он.

Гость российского телевидения напомнил, что российского посла облили краской в столице Польши в прошлом году.

«Год назад, когда облили Андреева на праздновании Дня победы, я ждал: найдут ли в Москве-реке плавающего посла Польши или не найдут. Я объясню, почему я говорю об этом[…] Потому что это ответные действия на недружественные проявления. Это в рамках международного права», - заявил он.

Он также заявил, что такая «возмездие» в отношении дипломатов допустимо по международному праву, потому что так его «научили в КГБ».