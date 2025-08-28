В Польше определились, где построят свою первую мини-АЭС. Как далеко от Беларуси?

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Опубликовано: 28.08.2025 15:57 , Обновлено: 28.08.2025

Польская энергетическая компания Orlen 28 августа объявила место, выбранное под строительство первой в стране (и в Европе в целом) маломощной атомной электростанции по технологии SMR (small modular reactor, то есть малых модульных реакторов). С ним определись после того, как Orlen заключила договор с частной компанией польского миллиардера Михала Соловова Synthos Green Energy.

О заключении официального договора на строительство мини-АЭС сообщили польские СМИ. По данным издания Onet.pl, в объёдинённой компании Orlen Synthos Green Energy (OSGE) две компании владеют по 50% акций. Одновременно с объединением компаний было подписано лицензионное соглашение, предоставляющее OSGE полный доступ к американской технологии BWRX-300 (так называемому стандартному проекту). Оно позволит компании начать строительство первой польской атомной электростанции с реакторами малой и средней мощности (SMR) на ключевом для ORLEN объекте — во Влоцлавеке.

Именно этот польский город был выбран в качестве первой локации полькой мини-АЭС. Таким образом, ближайший крупный белорусский город - Брест - находится от польского Влоцлавека на удалении порядка 320 км, а по прямой до ближайшей точки на границе - чуть более 280 км.

В рамках выбранной стратегии Orlen запланировала построить к 2035 году не менее двух реакторов SMR общей мощностью 0,6 ГВт. Ответственность за строительство новой станции будет возложена на специализированную компанию, контролируемую компанией OSGE.

Ещё один реактор планируется построить рядом с заводом Synthos в Ставах-Моновске (340 км до ближайшей точки на границе с Беларусью по прямой). В целом же OSGE планирует построить в Польше целый парк реакторов GE Vernova-Hitachi BWRX-300. Ещё одной возможной точкой для будущего реактора мини-АЭС в компании назвали Остроленку (порядка 150 км по прямой до границы). Однако по этим локациям, по данным польской прессы, ещё проводятся экологические оценки.

Что такое малый модульный реактор?

Ранее Telegraf.news рассказал, что малые модульные реакторы (SMR) - это небольшие сборные ядерные реакторы, меньше традиционных крупных ядерных комплексов, состоящих из 2-4 блоков (реакторов).

Мощность таких реакторов может варьироваться доходить до 300 МВт (малые) и 300–700 МВт (средние). Все зависит от того, будут ли они представлять собой отдельные блоки (один реактор, размещенный, например, на заводе) или же они будут составлять (здесь их модульные преимущества) элемент более крупной электростанции. Для сравнения: один реактор традиционной электростанции мощностью 1600 МВт — это то же самое, что восемь реакторов SMR мощностью 200 МВт, работающих параллельно.

Один SMR может уместиться на площади, равной всего 10% от той, что была бы нужна для обычной атомной электростанции. Фактически, он может поместиться на одном футбольном поле, а его мощности запросто хватит на то, чтобы закрыть нужды по отоплению небольшого города.

В мире уже давно действуют реакторы малой и средней мощности. Но идея SMR предполагает серийное производство реакторов — вместо того, чтобы строить реактор на месте, его будут доставлять на площадку и там собирать. И таких может быть много.