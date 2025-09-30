В Польше обнаружили ещё один боевой беспилотник - RMF FM

Опубликовано: 30.09.2025 18:35 , Обновлено: 30.09.2025

Военная полиция Польши сообщила о спецоперации на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в Вельки-Ленцке (Варминско-Мазурское воеводство).

По неофициальным данным СМИ, это может быть очередной военный беспилотник-«обманка». Такие дроны ничем внешне не отличаются от боевых, но не несут боезаряда.

«Отделение военной жандармерии в Эльблонге под руководством прокурора отдела по военным делам окружной прокуратуры в Ольштыне проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в Вельки-Ленцк Дзялдовского повета», — говорится в сообщении жандармерии.

Радиостанция RMF FM сообщила, что неофициально рассматривается вариант, что неопознанный объект является одним из беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство Польши в начале сентября. Дрон был обнаружен на кукурузном поле.

Место обнаружения находится далеко от границы Беларуси и Украины. По всей вероятности, если этот БПЛА был в числе тех, что залетели в Польшу в начале сентября, то его просто не заметили польские ПВО, а дрон упал выработав все топливо.