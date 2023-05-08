"Ужасные укусы" - В Польше на мужчину напал гибрид кота. Угрожают ли такие белорусам?

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Опубликовано: 08.05.2023 16:39 , Обновлено: 08.05.2023

В Польше в гмине Добра на мужчину напал гибрид домашнего и дикого лесного кота. Об этом заявила местный главный ветеринар Анета Кавула. Происшествие произошло три недели назад в сельской местности муниципалитета. Однако подробности стали известны только сейчас.

По словам Анеты Кавулы, мужчина собирался поработать на своей ферме. В какой-то момент, когда он выходил из дома, на него напало странное животное.

Кот набросился на мужчину и несколько раз укусил его. Атакуемый не сразу смог оторвать от себя агрессивного кошачьего гибрида. В итоге мужчине удалось защититься, но сама кошка не выжила.

Как потом оказалось, это был кот — невероятно большой. Вероятно, это был какой-то гибрид дикой кошки и домашней. По оценке ветеринара, это определенно была не обычная европейская домашняя кошка.

В результате нападения кошка укусила мужчину за обе руки и ногу. К счастью, лабораторные исследования показали, что напавшее на него животное не было заражено какой-либо опасной болезнью. Однако неизвестно, что могло послужить причиной такого необычного, очень агрессивного, поведения зверя.

“Это было животное , похожее на кошку, но необычайно большое. У него был пушистый и округлый хвост, как у дикой кошки, а также полоса вдоль позвоночника”, — рассказала Анета Кавула в интервью журналистам tvn24.pl.

“Это могла быть и кошка-переросток, которая отреагировала агрессией из-за брачного периода, но я работаю по профессии уже 20 лет и с таким поведением животного сталкиваюсь впервые”, - отметила специалист. По ее словам, следы от укусов на теле мужчины «были ужасными», поэтому его сразу же доставили в больницу.

Кто такие лесные коты?

Лесной кот, или дикая кошка, или европейская кошка (лат. Felis silvestris) — хищное млекопитающее из семейства кошачьих. Лесные кошки имеют коричневую или серо-коричневую окраску с чёрными полосами. Они крупнее домашних кошек, с толстым хвостом, как бы «обрубленным» на конце. Размер тела от 45 до 80 см в длину, весят от 3 до 8 кг. Средняя высота около 35 см, а длина хвоста около 30 см. Они избегают людей.

Гмина Добра находится в так называемой Малопольше, регионе на границе Польши и Германии. О случаях нападения агрессивных гибридов вблизи Беларуси не сообщалось. Польские ветеринары не стали делать генетические анализы, чтобы установить точный вид дикого животного.

Основная популяция из около 200 диких кошек встречаются в Польше в основном в горах Бещады, Татры и горах Ниски. Все эти регионы находятся на значительном расстоянии от Беларуси. Однако польские лесники в последние годы бьют тревогу из-за частого скрещивания диких кошек с домашними. В результате, дикие лесные кошки, которые избегают общения с людьми, исчезают. Займут ли их место агрессивные “общительные” гибриды?

В Беларуси когда-то тоже водились дикие лесные коты. До недавнего времени, считалось, что они исчезли где-то в 1927 году. Однако учёные Полесского государственного радиационно-экологического заповедника зафиксировали лесного кота (Felis silvestris) в 2017 году на фотоловушку.

Считается, что они, как и раньше, могут заселить Полесье и Беловежскую пущу. Тем более степных котов и лесных котов активно фиксируют в соседней Украине. Учёные полагают, что мы живём в эпоху своеобразного “великого переселения” диких котов с запада на восток Европы.