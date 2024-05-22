В России под Москвой загорелась электричка с пассажирами
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На железнодорожной станции "Поварово" в Подмосковье загорелось два вагона электрички, пассажиров эвакуировали. Об этом сообщило МЧС России.
Как рассказали в ведомстве, пожар потушили, никто при этом не пострадал.
По информации “Российских железных дорог” (РЖД), загорелся электропоезд №6710 сообщением Москва – Тверь, причины случившегося пока неизвестны.
Как сообщили в Telegram-канале “112”, когда из вагона только начал идти дым, сотрудники РЖД предприняли попытку потушить возгорание песком, но не получилось.
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