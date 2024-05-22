В России под Москвой загорелась электричка с пассажирами

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Опубликовано: 22.05.2024 18:57 , Обновлено: 22.05.2024

На железнодорожной станции "Поварово" в Подмосковье загорелось два вагона электрички, пассажиров эвакуировали. Об этом сообщило МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, пожар потушили, никто при этом не пострадал.

По информации “Российских железных дорог” (РЖД), загорелся электропоезд №6710 сообщением Москва – Тверь, причины случившегося пока неизвестны.

Как сообщили в Telegram-канале “112”, когда из вагона только начал идти дым, сотрудники РЖД предприняли попытку потушить возгорание песком, но не получилось.