В Перу на видео попало как огромные камни раздавили грузовики
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На видео попал камнепад в горах Перу, который обрушился на едущие по трассе машины. Огромные камни обрушились на грузовики. В итоге несколько человек было раненл, но чудом обошлось без смертельных исходов.
Происшествие произошло на 97 км центральной автомагистрали в Сан-Матео-де-Уанчор в Перу. Всего пострадали три грузовика и их водители. Одно из пострадавших транспортных средств было раздавлено огромным камнем, а второй автомобиль, на видеорегистратор которого были записаны пугающие сцены, получил серьезные повреждения.
После этого впечатляющего оползня в районе Сан-Матео местная дорожная полиция была вынуждена ограничить движение из-за опасных дорожных условий и неизбежного риска новых оползней.
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