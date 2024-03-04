В Перу на видео попало как огромные камни раздавили грузовики

🎥 Видео

Опубликовано: 04.03.2024 19:37 , Обновлено: 04.03.2024

На видео попал камнепад в горах Перу, который обрушился на едущие по трассе машины. Огромные камни обрушились на грузовики. В итоге несколько человек было раненл, но чудом обошлось без смертельных исходов.

Происшествие произошло на 97 км центральной автомагистрали в Сан-Матео-де-Уанчор в Перу. Всего пострадали три грузовика и их водители. Одно из пострадавших транспортных средств было раздавлено огромным камнем, а второй автомобиль, на видеорегистратор которого были записаны пугающие сцены, получил серьезные повреждения.

После этого впечатляющего оползня в районе Сан-Матео местная дорожная полиция была вынуждена ограничить движение из-за опасных дорожных условий и неизбежного риска новых оползней.