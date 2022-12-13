В Пентагоне обсуждают, сколько американских военных направить в Украину - NBC

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 13.12.2022 08:36 , Обновлено: 13.12.2022

Американский телеканал NBC сообщил со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников, что министерство обороны США (Пентагон) обсуждает отправку в Украину своих военных. Но не для участия в войне, а для помощи в обращении с американским оружием и его контроля.

Оказывется, Пентагон ещё раньше отправил “пару десятков” американских военнослужащих в Украину, в том числе очень небольшое количество для контроля за вооружениями. Но министр обороны США Ллойд Остин и его генералы хотят усилить миссию, чтобы убедиться, что в Украине есть специалисты, которые помогут Украине использовать критически важные системы вооружения, включая системы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

Высокопоставленные чиновники США подчеркнули на условиях анонимности, что любое новое присутствие американских военных в Украине будет ограниченным и скромным, скорее всего, в однозначных цифрах. Представитель министерства обороны США объяснил, что это “крайне ограниченное” дополнительное присутствие с “очень конкретной” задачей: “Речь идет о поддержке украинцев, а не о борьбе с русскими”.

На телеканале [link href=“https://www.nbcnews.com/politics/national-security/biden-weighing-send-us-troops-ukraine-track-weapons-rcna61078” rel=“noopener” target=“_blank”] уточнили [/link], что обсуждение отправки новых военных США в Украину происходит по мере приближения первой годовщины российского вторжения в Украину, а сама администрация Байдена столкнулась с политическим давлением со стороны республиканцев, которые с нового года будут контролировать Конгресс США.

Ранее новое республиканское большинство в Палате представителей США дало понять, что захочет большей подотчетности в отношении того, как распределяется и используется американское оружие. Некоторые законодатели Республиканской партии могут попытаться заблокировать экономическую и военную помощь, если демократ Байден и его администрация не предпримут требуемых шагов по контролю за поставками вооружений в Украину.