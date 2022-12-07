В парламенте Британии призвали BP отдать Украине 707 млн "кровавых" долларов

Опубликовано: 07.12.2022 20:08 , Обновлено: 07.12.2022

Прибыль британской компании BP от доли в российской нефтяной компании "Роснефть" является "кровавыми деньгами", заявила британская депутатка. Она потребовала, чтобы британская компания перевела полученные дивиденды от 19,75% доли Украине.

Также нефтяной гигант BP должен отказаться от своих российских активов заявила 7 декабря бывший министр труда Великобритании Маргарет Ходж. Она призвала британскую компанию разорвать свои связи с нефтяной компанией “Роснефть”, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому государству.

Она назвала прибыль BP от “Роснефти” “кровавыми деньгами”, повторив слова экономического советника президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Олег Устенко написал письмо в BP, призывая ее продать свои акции в поддерживаемой Кремлем нефтяной компании.

BP заявила, что приняла решение отказаться от своей доли в “Роснефти” и других компаниях в России через три дня после начала вторжения в начале этого года, и с тех пор не получала никаких дивидендов от акций “Роснефти”.

Однако Маргарет Ходж сказала Палате общин: “В феврале, через три дня после начала войны, BP заявила, и я цитирую, что она “выйдет из своей 19,75%-ной доли в “Роснефти”, главной нефтяной компании России… Несмотря на это обещание, BP остается одним из крупнейших акционеров, и, согласно превосходному исследованию Global Witness, они намерены получить дивиденды в размере 580 миллионов фунтов стерлингов (707 млн долларов) на фоне огромной прибыли, вызванной войной”.

“Согласен ли министр со мной в том, что это совершенно позорно, что крупная британская компания, котирующаяся на бирже, получает прибыль от продажи нефти, которая финансирует войну Путина?” - спросила она. В ответ министр финансов Джеймс Картлидж заявил, что любая фирма, избавляющаяся от российских активов, не столкнется с “простым процессом”.