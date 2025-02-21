В окрестностях Тель-Авива взорвались два пассажирских автобуса

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Опубликовано: 21.02.2025 08:58 , Обновлено: 26.02.2025

В четверг вечером, 20 февраля, на парковке израильского города Бат-Ям, что находится в пригороде Тель-Авива, взорвались два пустых пассажирских автобуса. В муниципалитете сообщили, что транспорт "каким-то чудом прибыл на стоянку за мгновение до взрыва". Сотрудники местной полиции предположили, что это был теракт.

Сразу после ЧП министр транспорта Израиля Мири Регев приказала остановить движение всех автобусов и поездов, чтобы каждое из них можно было проверить на наличие взрывных устройств. Тем временем один из представителей местной полиции сообщил, что они “продолжают прочёсывать местность”, а жители Бат-Яма должны быть начеку, чтобы “не пропустить подозрительный пакет или предмет”.

«Возможно, нам повезло, что террористы действительно установили таймеры не на то время. Но пока рано судить об этом», — предположил он.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден по меньшей мере один горящий автобус, над которым поднимается столб дыма. По данным местных СМИ, на одном из неразорвавшихся самодельных взрывных устройств весом 5 килограммов была надпись «Месть за Тулькарм» — в этом городе на Западном берегу израильские военные на днях провели контртеррористическую операцию.

Ранее Telegraf.news писал, что в четверг, 20 февраля, боевики группировки ХАМАС передали Израилю тела четырёх погибших заложников. Среди них должны были быть мальчики Ариэль и Кфир Бибас, ставшие символом трагедии 7 октября 2023 года, а также их мать Шири и 83-летний Одед Лифшиц. Вечером Армия обороны Израиля заявила, что тела Шири Бибас среди останков нет.

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