В одной стране Евросоюза предложили увеличить рабочий день до 13 часов

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Опубликовано: 15.10.2025 16:09 , Обновлено: 15.10.2025

Парламент Греции приступил к обсуждению введения добровольного 13-часового рабочего дня. Депутаты-инициаторы обосновали законопроект стремлением решить демографические проблемы страны.

В документах, правда, есть оговорка, что такой продолжительный рабочий день может быть только на частных предприятиях.

Против законопроекта, естественно, выступили профсоюзы и оппозиция, которые напомнили о рисках истощения сотрудников, ухудшения психического здоровья и нарушения баланса между работой и личной жизнью греков.

«Наше здоровье, как психическое, так и физическое, а также баланс между личной и профессиональной жизнью — это ценности, которые нельзя заменить деньгами», — заявил агентству AFP Стефанос Хатзильядис, член профсоюза ADEDY, который участвовал в акции протеста в Салониках.

Однако автором документа является правящая партия Греции «Новая демократия», а значит он, вероятно, получит большинство голосов и станет законом.

Такое кардинальное предложение стало первым в Европейском союзе. И выглядит удивительно на фоне некоторых стран, где, наоборот, предлагают сократить рабочий день. Например, в Польше пилотный проект такой программы запланирован на 2026 год.

Инициаторы законопроекта уверяют, что 13-часовой рабочий день будет носить исключительно добровольный характер и применяться только в частном секторе. И любой сотрудник может отказаться работать на износ.

Фактически в документе говорится, что будет разрешено работать по 13 часов в день не более 37 дней в году, с максимальным лимитом в 48 часов в неделю. При этом 40-часовая рабочая неделя останется для большинства сотрудников, а сверхурочная работа должна будет вознаграждаться премией в размере 40%.

«Новая демократия» уже заявила, что ее законопроект сделает греческий рынок труда одним из «самых гибких» в Европе.

Тем временем в Греции со вторника началась всеобщая забастовка, которая привела к серьёзным пробкам в Афинах. Общественный транспорт в столице был парализован.

В свою очередь, правящая «Новая демократия» напомнила, что именно в годы ее правления экономика Греции встала на путь восстановления после десятилетнего кризиса. Уровень безработицы в Греции снизился с 28% до 8,1%. Однако заработная плата в стране остаётся по европейским меркам относительно низкой, а каждый пятый грек работает более 45 часов в неделю.