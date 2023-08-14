В Одессе в результате обстрела российскими "Калибрами" загорелись общежитие и супермаркет

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Опубликовано: 14.08.2023 08:05 , Обновлено: 14.08.2023

В ночь на 14 августа российские войска осуществили очередную атаку по украинской Одессе. По данным оперативного командования "Юг", она проводилась в три этапа и в общей сложности были выпущены 15 ударный беспилотника типа Shahed и 8 крылатых ракет "Калибр" морского базирования.

Как сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, все три волны украинским военным удалось отбить, однако, без повреждений в городе и пострадавших среди мирного населения обойтись не удалось.

Несмотря на то, что все ракеты и дроны удалось сбить, их обломки упали в жилых районах. В результате вспыхнуло сразу несколько серьёзных пожаров. В частности, до утра не удавалось потушить пожар в одном из общежитий Одессы и супермаркете “Фоззи”. Взрывной волной повыбивало стекла в окнах многоэтажек.

По предварительным данным, озвученным в украинских СМИ, в результате ночной атаки пострадали как минимум три человека - сотрудники того самого супермаркета, где вспыхнул пожар.

Видеокадрами с пожаром в супермаркете, на которых можно оценить масштаб ЧП, поделился офис президента Украины Владимира Зеленского:

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