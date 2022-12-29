В Одессе снесли памятник Екатерине II
📷 Фото
В Одессе в ночь на 29 декабря демонтировали памятник российской императрице Екатерине II, а также и полководцу Александру Суворову. В Сети появились фото, как это было.
Скульптуры стояли в центре города. За их снос проголосовали депутаты горсовета еще 30 ноября. А перед этим «за» высказались сами жители.
Сначала сняли фигуры фаворитов Екатерины II, а потом демонтировали ее фигуру.
Теперь его на время отправят в Художественный музей.
Фото опубликовало издание «Думская»:
[info_b]Памятник императрице Екатерине II, распоряжением которой в 1794 году была основана Одесса, и ее сподвижникам по проекту архитектора Юрия Дмитриенко поставили в 1900 году, а после революции, в 1920 году, демонтировали. Его восстановили только в 2007 году. [/info_b]