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В Одессе снесли памятник Екатерине II

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📷 Фото

В Одессе в ночь на 29 декабря демонтировали памятник российской императрице Екатерине II, а также и полководцу Александру Суворову. В Сети появились фото, как это было.

Скульптуры стояли в центре города. За их снос проголосовали депутаты горсовета еще 30 ноября. А перед этим «за» высказались сами жители.

Сначала сняли фигуры фаворитов Екатерины II, а потом демонтировали ее фигуру.

Теперь его на время отправят в Художественный музей.

Фото опубликовало издание «Думская»: image

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[info_b]Памятник императрице Екатерине II, распоряжением которой в 1794 году была основана Одесса, и ее сподвижникам по проекту архитектора Юрия Дмитриенко поставили в 1900 году, а после революции, в 1920 году, демонтировали. Его восстановили только в 2007 году. [/info_b]

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