В Одессе снесли памятник Екатерине II

📷 Фото

Опубликовано: 29.12.2022 08:23 , Обновлено: 29.12.2022

В Одессе в ночь на 29 декабря демонтировали памятник российской императрице Екатерине II, а также и полководцу Александру Суворову. В Сети появились фото, как это было.

Скульптуры стояли в центре города. За их снос проголосовали депутаты горсовета еще 30 ноября. А перед этим «за» высказались сами жители.

Сначала сняли фигуры фаворитов Екатерины II, а потом демонтировали ее фигуру.

Теперь его на время отправят в Художественный музей.

Фото опубликовало издание «Думская»:

[info_b]Памятник императрице Екатерине II, распоряжением которой в 1794 году была основана Одесса, и ее сподвижникам по проекту архитектора Юрия Дмитриенко поставили в 1900 году, а после революции, в 1920 году, демонтировали. Его восстановили только в 2007 году. [/info_b]