В Новосибирске случился масштабный пожар на складе

🎥 Видео

Опубликовано: 26.12.2022 16:07 , Обновлено: 26.12.2022

В российском Новосибирске 26 декабря загорелся склад. Очевидцы говорят, что слышали взрывы, после чего поднялся дым и разгорелось пламя. В Сети появились видео с места произошедшего.

Пожар произошел на на 2-й Станционной улице. По информации СМИ, площадь пожара достигла 1875 квадратных метров. В тушении огня участвуют более 70 человек и 20 единиц техники.

В свою очередь спасатели предупредили, что есть риск обрушения конструкций складских помещений, а также угроза, что огонь распространится на соседние здания.

«Был цех — и нет цеха», — слышно на видео.

https://youtu.be/FErz40nXTv0

О причинах возгорания пока неизвестно.

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Ранее Телеграф писал, что в российском Мурманске в субботу, 24 декабря, произошел масштабный пожар на базе снабжения Фактор, сообщили в местном отделении МЧС.

А перед этим на территории воинской части в Москве произошел пожар.