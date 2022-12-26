В Новосибирске случился масштабный пожар на складе
В российском Новосибирске 26 декабря загорелся склад. Очевидцы говорят, что слышали взрывы, после чего поднялся дым и разгорелось пламя. В Сети появились видео с места произошедшего.
Пожар произошел на на 2-й Станционной улице. По информации СМИ, площадь пожара достигла 1875 квадратных метров. В тушении огня участвуют более 70 человек и 20 единиц техники.
В свою очередь спасатели предупредили, что есть риск обрушения конструкций складских помещений, а также угроза, что огонь распространится на соседние здания.
«Был цех — и нет цеха», — слышно на видео.
О причинах возгорания пока неизвестно.
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Ранее Телеграф писал, что в российском Мурманске в субботу, 24 декабря, произошел масштабный пожар на базе снабжения Фактор, сообщили в местном отделении МЧС.
А перед этим на территории воинской части в Москве произошел пожар.