В Нобелевском комитете заявили о шпионаже в деле присуждения премии мира

Опубликовано: 14.10.2025 16:34 , Обновлено: 14.10.2025

Нобелевский институт сообщил о вероятной утечке информации, которая произошла перед объявлением лауреата Нобелевской премии мира. Награду, напомним, получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Согласно заявлению Института, резкий скачок ставок на её победу накануне был, с высокой вероятностью, результатом шпионажа.

Речь идёт о платформе для прогнозирования Polymarket, где шансы Мачадо на победу всего за ночь выросли с 3,75% до почти 73%. При этом ни один эксперт или СМИ не включали её имя в списки возможных претендентов. А ведь речь идёт о ставках, и значит потенциально больших деньгах.

Весьма вероятно, что это шпионаж, — заявил директор Нобелевского института и секретарь Нобелевского комитета Кристиан Берг Харпвикен.

«Я не думаю, что были утечки»

Впрочем, мнения внутри комитета разделились. В пятницу, непосредственно перед объявлением, председатель комитета Йорген Ватне Фридсен высказал противоположную точку зрения.

Я не думаю, что за всю историю премии когда-либо были какие-либо утечки информации. Я не могу себе представить, что это так, — сообщил он норвежскому информагентству NTB.

Однако Харпвикен настаивает на своём. Он уточнил, что Институт, тем не менее, проведёт внутреннее расследование инцидента и «при необходимости мы еще больше усилим меры безопасности».

«Это продолжается уже много десятилетий»

По словам Харпвикена, шпионаж в Нобелевском институте — это не новость. Он считает, что утечка вряд ли была намеренной, но при этом подчеркнул, что Институт является предметом постоянного интереса для различных организаций и государств.

“Очевидно, что это учреждение представляет интерес для субъектов, которые хотят получить информацию, как для государств, так и для других организаций, — утверждает Харпвикен. — Мотивы могут быть как политическими, так и экономическими. Это продолжается уже много десятилетий”.

[inf] Нобелевский комитет — это выборный орган, состоящий из пяти членов, который отвечает за отбор и утверждение лауреата Нобелевской премии мира. Имена лауреата до официального объявления известны крайне ограниченному кругу лиц, что должно гарантировать полную конфиденциальность.

Polymarket — это децентрализованная платформа, где пользователи могут делать ставки на исход различных мировых событий, используя криптовалюту. Котировки на таких площадках часто рассматриваются как индикатор вероятности того или иного исхода. [/inf]

Марии Корине Мачадо была присуждена премия за её работу по продвижению демократических прав в Венесуэле и борьбу за мирный переход от диктатуры к демократии. Кстати, ей было запрещено участвовать в президентских выборах в её стране в 2024 году.

Ранее во вторник Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, чтобы сделал, если бы получил Нобелевскую премию мира. По его словам, он бы от нее отказался из-за политизированности Нобелевского комитета, а победителей премии назвал “отщепенцами”.