В Нью-Йорке самолёт столкнулся с пожарной машиной

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Опубликовано: 23.03.2026 09:04 , Обновлено: 23.03.2026

В аэропорту Нью-Йорка ЛаГуардия самолет столкнулся с автомобилем на земле, в результате чего несколько человек получили травмы. Столкновение произошло около 23:30 по местному времени в воскресенье, сообщили представители пожарной службы Нью-Йорка (FDNY).

Предварительные данные расследования показали, что самолет Air Canada завершал процедуры посадки, когда столкнулся с автомобилем, предположительно, принадлежащим администрации порта, сообщили в полиции.

По меньшей мере четыре человека получили ранения, в том числе двое сотрудников полиции портового управления, которые были доставлены в местные больницы. Состояние пострадавших пока неизвестно.







