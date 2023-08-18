В российском Нижнем Новгороде вывесили флаг Украины

🎥 Видео

Опубликовано: 18.08.2023 12:03 , Обновлено: 18.08.2023

В российском Нижнем Новгороде напротив здания Института ФСБ на Казанском шоссе заметили украинский флаг. Об этом 18 августа сообщили местные Telegram-каналы и опубликовали видео.

По словам очевидцев, накануне на месте происшествия висел большой пакет. А около шести утра он взлетел — под ним оказался флаг Украины.

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Из-за инцидента срочно прибыли сотрудники МЧС со спецмашиной, которые сняли украинский символ.

Ранее Телеграф писал, что в ночь на 18 августа Москву вновь атаковали беспилотники. Стало известно о “прилетах” в районе «Москва-Сити».

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