В Нижегородской области России рухнул истребитель Су-34

Опубликовано: 01.07.2025 16:44 , Обновлено: 01.07.2025

В Нижегородской области России 1 июля потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Министерство обороны РФ позже официально подтвердило инцидент, сообщив, что оба члена экипажа катапультировались и остались живы.

Первоначально российские Telegram-каналы сообщали противоречивую информацию. Так, они изначально писали о крушении истребителя Су-27, а также о поисках одного из пилотов. Позже в сообщениях стала фигурировать модель Су-34, которую в итоге и подтвердили ТАСС в военном ведомстве.

Согласно официальной версии Минобороны, самолёт выполнял «плановый учебно-тренировочный полёт» без боекомплекта. При заходе на посадку у него отказала одна из стоек шасси. После нескольких неудачных попыток устранить неисправность, экипаж, по команде с земли, увёл самолёт в «безопасную зону» и катапультировался, сообщило российское ведомство.

Кроме того, там заверили, что истребитель упал в безлюдном районе и на земле никаких разрушений нет.

На место крушения вылетела специальная комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России для установления всех причин произошедшего.

Каких-либо фотографий или видео с места происшествия пока нет.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как на днях Украина заявила об уничтожении нескольких Су-34 на аэродроме в Волгоградской области.

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