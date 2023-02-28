В небо над Петербургом подняли истребители на поиски НЛО

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Опубликовано: 28.02.2023 13:13 , Обновлено: 16.09.2024

Санкт-Петербург и Ленинградская область, как минимум, на час стали бесполетной зоной. Воздушное пространство для всех гражданских самолетов закрыли из-за внезапно введенного плана «Ковер». В небо на поиски неопознанных летающих объектов подняли военные истребители.

[obnovleno_b]Тем временем в Министерстве обороны России объяснили закрытие неба над Санкт-Петербургом тренировкой по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением:

«В ходе тренировки отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО».

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Зона действия временного запрета на полеты в Петербурге и близлежащих районах составляет 200 квадратных километров.

Все гражданские самолеты перевели в зону ожидания. Питерский аэропорт “Пулково” не принимает и не отправляет самолеты до 12:00 по местному времени. Об этом говорится в объявлении в официальном ВК-паблике правительства Санкт-Петербурга.

Отметим, что план «Ковёр» вводят при незаконном пересечении границы либо выявлении неопознанных объектов. При поступлении этого сигнала все воздушные суда обязаны покинуть зону действия сигнала или совершить посадку.

Небо над Санкт-Петербургом выглядело непривычно свободным: ни над самой северной российской столицей, ни над областью нет ни одного гражданского самолета, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Ни российское министерство обороны, ни другие госорганы пока официально не комментировали причины введения плана «Ковер». Однако, как стало известно изданию «Фонтанка» от источника, небо закрыли из-за неопознанного летающего объекта (НЛО), замеченного в 160 – 200 км от Петербурга. В связи с этим в воздух оперативно подняли истребители.

Примерно в 11:50 воздушное пространство над Санкт-Петербургом начали открывать. Объект, из-за которого ввели план «Ковёр» не обнаружен, пишет тг-канал Baza.