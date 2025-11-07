В НАТО заявили, что «давно перестали реагировать» на заседания Путина

Опубликовано: 07.11.2025 08:20 , Обновлено: 07.11.2025

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал свою оценку недавнему заседанию Совета безопасности России, на котором рассматривался вопрос о возможном возобновлении ядерных испытаний. Во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном журналисты спросили Рютте о реакции альянса на эти обсуждения.

Ответ генсека был лаконичным и пренебрежительным. «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — заявил Рютте.

Что стоит за поручением Путина

Владимир Путин в среду потребовал от МИД, Минобороны и спецслужб собрать и проанализировать дополнительную информацию, а затем представить Совбезу согласованные предложения по «возможным первым шагам» подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Ключевой причиной такого шага Кремля стали недавние заявления президента США Дональда Трамма, который в свойственной ему манере дал расплывчатый приказ Пентагону начать «испытывать наше ядерное оружие на равных основаниях» с другими странами — и сделать это «немедленно».

Москва не проводила испытаний ядерного оружия с 1991 года, то есть уже более 30 лет, со времен распада Советского Союза. США придерживаются аналогичного моратория с 1992 года. Возобновление испытаний стало бы крайней эскалацией и подорвало бы всю систему международной безопасности.

Путин прямо заявил, что в случае проведения США таких испытаний Россия будет вынуждена ответить тем же. По данным телеканала NBC, министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совбеза даже призвал немедленно начать подготовку к «полномасштабным ядерным испытаниям» в ответ на Вашингтон.

Впрочем, Кремль сразу попытался смягчить возможную реакцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в заявлении для CNN подчеркнул, что Россия пока лишь «исследует, необходимо ли начать подготовку» и по-прежнему связана «нашими обязательствами по всеобщему запрету ядерных испытаний».

Несмотря на скептицизм Рютте, ситуация вызывает серьезную озабоченность на Западе. Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, и ее риторика о его применении становилась все более угрожающей по мере затягивания войны в Украине. Растущая напряженность между двумя крупнейшими ядерными державами создает самый опасный фон за последние десятилетия.

Белый дом и Госдепартамент США на момент публикации не предоставили официальных комментариев по поводу нового поручения Путина.