В НАТО определились со следующим генсеком. Кто сменит Столтенберга?

Опубликовано: 20.06.2024 16:25 , Обновлено: 20.06.2024

Клаус Йоханнис, президент Румынии, вышел из предвыборной гонки за пост следующего генерального секретаря НАТО, открыв дорогу премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который долгое время считался главным кандидатом на этот пост. Этот шаг был сделан после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался от своего несогласия с кандидатурой Рютте.

Таким образом, Марк Рютте был выбран в качестве компромиссного кандидата на высший пост в НАТО, которого единогласно поддержали 32 члена оборонительного североатлантического альянса.

Члены НАТО выбрали голландца во многом потому, что на международной арене его считают опытным политиком, который настроен очень проукраински, но не так воинственно, как возможные кандидаты с восточного фланга альянса.

В то же время, Рютте столкнулся с вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и конкурирующуюего с ним президента Румынии Клауса Йоханниса.

Глава правительства Нидерландов, правительство которого выступало за соблюдение норм верховенства закона в ЕС, встретился с Орбаном в кулуарах ужина лидеров ЕС в начале этой недели. После чего глава Венгрии отказался от своих возражений – в обмен на письменные заверения голландского лидера.

Объясняя свое решение, Орбан написал: “Мы достигли важного соглашения с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы договорились, что ни один венгерский персонал не будет принимать участия в деятельности НАТО в Украине и никакие венгерские средства не будут использоваться для их поддержки. Нашим следующим шагом на этой неделе было убедиться, что это соглашение выдержит испытание временем. После вчерашней встречи в Брюсселе премьер-министр Марк Рютте подтвердил, что он полностью поддерживает это соглашение и будет продолжать это делать, если он станет следующим генеральным секретарем НАТО”.

В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

[inf]Нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг занимает пост лесенка альянса с 2014 года. В последнее время его срок продляли. Однако затем было принято решение, что он будет занимать должность до 1 октября 2024 года. «Это мое последнее продление», — заявил Столтенберг летом 2023 года.[/inf]