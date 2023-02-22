В МВД Украины предложили Молдове решить "вопрос Приднестровья" за 24 часа

Опубликовано: 22.02.2023 14:17 , Обновлено: 04.07.2024

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Молдова может раз и навсегда решить проблему сепаратистов в Приднестровье, поддерживаемых Россией. С ним заочно согласен и Игорь Гиркин.

По мнению Антона Геращенко, если власти Молдовы решат восстановить территориальную целостность, то “при поддержке НАТО и Украины это можно сделать за 24 часа”.

“Сейчас Молдова имеет уникальный геополитический и исторический шанс обрести Независимость от россии. Сепаратистский анклав Приднестровья, существующий исключительно за счет поддержки РФ, уже год как “зажат” между Молдовой и Украиной”, - заявил он.

По мнению советника МВД Украины, “Молдове нужно набраться смелости и при поддержке союзников по НАТО и Украины восстановить свою территориальную целостность, используя для этого все доступные методы”.

“Страшный политический удар”

В свою очередь, экс-офицер ФСБ, бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке “Стрелков”) ранее написал, что Украина может быстро и эффективно ликвидировать анклав россиян в Молдове.

“Поскольку ПМР (“Приднестровская Молдовская Республика” - Ред.) никем (в т. ч. Москвой) не признано, единственным юридическим основанием пребывания российских миротворцев является согласие (1992) Кишинева. А в соответствии со Стамбульскими соглашениями 1999, Москвой не выполненным, Кишинев имеет полное право официально отозвать подпись”, - написал он.

По его мнению, в таком случае после этого Россия “автоматически обретет статус “оккупанта”. А власти Молдовы смогут обратиться за помощью к Румынии и Украине.

Последняя могла бы, считает Гиркин-Стрелков, в замен на решение “приднестровского вопроса” забрать часть боеприпасов, хранящихся в Колбасне (крупнейший со времен СССР склад боеприпасов), которая находится в 2,3 км от украинской границы.

“И безусловно, заберет (получив боеприпасы на много месяцев вперед), потому что слабый, по факту декоративный контингент российских войск, даже если будет сопротивляться, устоит недолго”, - сделал он вывод.

По мнению Гиркина, Кремль не сможет чем-то ответить на такие действия властей Молдовы и Украины. “Учитывая, что практически все граждане ПМР имеют паспорта РФ, совершенно ясно, каким страшным политическим ударом такой вариант станет для Кремля, но, учитывая географию, Кремль, которого по итогам года перестали бояться, не может предпринять ничего”, - написал он.

“Так что, вероятность окончательного решения где-то 85%, - а когда, не угадаешь: может быть, как предположил вчера, в апреле, а может быть, и завтра…”, - считает Игорь Гиркин.

Украина стягивает технику?

Тем временем приднестровские СМИ пишут, что на границе Одесской области и и непризнанного “Приднестровья” заметили активность военной техники. В нескольких километрах от пункта пропуска «Платоново» местные жители сообщили, что наблюдают “очень много военных Хаммеров и самих военных”.

А президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля пообещал Молдове помощь, если власти этой страны о ней только попросят.

“Майя Санду никогда не просила моей помощи, но благодарила за информацию. Она очень хорошо знает нашу ситуацию. Украина всегда будет готова помочь Молдове”, - сказал президент Украины.