В Москве заметили «шахид-мобили» с пулеметами. Что это такое?

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Опубликовано: 28.10.2025 09:34 , Обновлено: 28.10.2025

Российские телеграм-каналы опубликовали фото необычного пикапа, стоящего прямо на проезжей части напротив Кремля. В кузове автомобиля был замечен пулемёт. Экипаж «шахид-мобиля», как его уже окрестили в соцсетях, состоит из двух человек.

Машина сильно напоминает автомобили сирийских повстанцев, которые переделывали пикапы Toyota в самодельные боевые единицы. Такие машины отличались высокой мобильностью и проходимостью.

Источник российского телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что эту идею российские силовики используют для создания мобильных групп ПВО для борьбы с украинскими беспилотниками. Известно, что в самой Украине подобные группы давно используются против российских дронов-«шахедов».

В России для переоборудования в «шахид-мобили» используют как пикапы Toyota, так и китайские Great Wall. По данным источника, первые мобильные группы ПВО, созданные по примеру украинских и сирийских прототипов, появились в России ещё после операции «Паутина», когда ГУР Минобороны Украины запускало рои дронов с фургонов прямо на российской территории.

В «ВЧК-ОГПУ» утверждают, что «шахид-мобили» есть на вооружении как Минобороны, так и МВД России. Такие машины имеют синие номера и должны охранять важные объекты. Однако, как отмечается, часто «расчёты расставлены и несут дежурство аккурат рядом с домами высокопоставленных руководителей».

Ранее стало известно, что Украина в последние несколько дней возобновила атаки беспилотниками на Москву. Взрывы слышали жители некоторых окраин столицы РФ последние две ночи.