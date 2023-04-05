В Москве загорелось Минобороны РФ

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Опубликовано: 05.04.2023 20:34 , Обновлено: 05.04.2023

В здании министерства обороны России в центре Москвы произошел пожар, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно небольшое облако черного дыма, поднимающееся из штаб-квартиры Министерства обороны России.

Местные СМИ сообщили, что пожар начался в историческом здании конца XVIII века, расположенном у пересечения Знаменки и Арбатской площади, где сейчас размещаются административные службы МО РФ.

Сотрудники МЧС присвоили второй уровень сложности из пяти. Ближе к 20:00 по минскому времени пожар был локализован.

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