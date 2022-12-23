В Москве загорелась воинская часть
🎥 Видео
В российской столице в ночь на 23 декабря произошел пожар в воинской части. Об этом сообщило агентство «Москва», а телеграм-канал Baza опубликовал видео.
Предварительно, пожар начался в гаражных боксах на территории воинской части в Восточном административном округе.
Его площадь составила около 200 квадратных метров. СМИ пишут, что пострадавших нет.
О причинах возгорания неизвестно. Других подробностей тоже пока нет.
Зато есть видео, на котором видно дым и пожарные машины.
Кстати, ранее Телеграф писал, что в Подмосковье утром 9 декабря загорелся торговый центр «Мега Химки». Пожару присвоили четвертый из пяти уровень сложности.