В Москве загорелась воинская часть

🎥 Видео

Опубликовано: 23.12.2022 09:01 , Обновлено: 23.12.2022

В российской столице в ночь на 23 декабря произошел пожар в воинской части. Об этом сообщило агентство «Москва», а телеграм-канал Baza опубликовал видео.

Предварительно, пожар начался в гаражных боксах на территории воинской части в Восточном административном округе.

Его площадь составила около 200 квадратных метров. СМИ пишут, что пострадавших нет.

О причинах возгорания неизвестно. Других подробностей тоже пока нет.

Зато есть видео, на котором видно дым и пожарные машины.

Кстати, ранее Телеграф писал, что в Подмосковье утром 9 декабря загорелся торговый центр «Мега Химки». Пожару присвоили четвертый из пяти уровень сложности.