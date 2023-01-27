В Москве потерпел крушение вертолет Ми-8

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Опубликовано: 27.01.2023 14:24 , Обновлено: 26.02.2025

В московском аэропорту «Внуково» 27 января потерпел крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

[obnovleno_b] Ми-8 еще до взлета получил повреждение рулевого винта, уточнило агентство РИА Новости со ссылкой на управделами президента РФ.

В свою очередь «Интерфакс» сообщил, что пострадали люди. По данным СМИ, вертолет зацепило лопастями землю. [/obnovleno_b]

По его информации, он во время посадки ударился о землю хвостовой частью. На место выехали спасатели.

Также Baza сообщил, что вертолет принадлежит предприятию Специальный летный отряд «Россия», подчиненному Управлению делами президента РФ.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Власти РФ официально эту информацию не комментировали. Больше подробностей пока тоже нет.