В Москве мощный ливень пробил крышу и затопил концертный зал VK Stadium и склад Wildberries

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Опубликовано: 21.08.2023 07:58 , Обновлено: 21.08.2023

Мощный ливень обрушился на Москву во второй половине дня в воскресенье, 20 августа. По данным местных властей, за час в некоторых районах выпало более 40% месячной нормы осадков. В результате некоторые улицы оказались подтоплены, вода хлынула в подземные переходы и на станции метро, ливнем пробило крышу на одной из крупнейших концертных площадок Москвы - VK Stadium, а в подмосковной Электростали потоки дождевой воды пробили крышу на складе маркетплейса Wildberries.

На отдельных участках дорог во время ливня передвигаться можно было только вплавь - уровень воды поднялся выше колёс транспорта. Вот так выглядели некоторые улицы российской столицы днём 20 августа:

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В какой-то момент вода хлынула в вестибюль одной из станций Большой кольцевой линии - “Марьина роща”. По данным пресс-службы Московского метрополитена, сейчас станция работает в штатном режиме - вода уходила в дренажную систему.

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С потоками воды не справилась ливневка одной из самых крупных концертных площадок в Москве - концертного зала VK Stadium. По данным телеграм-канала Baza, здание пришлось обесточить, когда из-за нарушения герметизации одной из труб в здание хлынула вода. По данным канала, она залила сцену, танцпол и даже аппаратуру. Из клуба пришлось эвакуировать порядка 1000 человек. Как сообщил телеграм-канал Mash, в тот момент в концертном зале отмечала корпоратив компания Agenyz.

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Тем временем в подмосковной Электростали ливень повредил крышу склада Wildberries. По данным самой компании, вода залила порядка 500 квадратных метров склада. В сети выложили впечатляющие видео с потоками воды, обрушившимися прямо на коробки с заказами.

https://youtu.be/xQkm0iBLmE8

Wildberries пообещали подсчитать точную сумму ущерба в ходе инвентаризации и компенсировать продавцам стоимость испорченного товара.