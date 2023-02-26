В Москве массовая авария в тоннеле попала на видео
🎥 Видео
В российской столице произошла авария в одном из подземных тоннелей. Из-за него на Третьем транспортном кольце остановилось движение по внешней стороне. А само ДТП попало на камеры.
На видео видно как в Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль, похожий на цементовоз, столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть.
На данный момент на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
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