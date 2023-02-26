В Москве массовая авария в тоннеле попала на видео

🎥 Видео

Опубликовано: 26.02.2023 16:12 , Обновлено: 26.02.2023

В российской столице произошла авария в одном из подземных тоннелей. Из-за него на Третьем транспортном кольце остановилось движение по внешней стороне. А само ДТП попало на камеры.

На видео видно как в Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль, похожий на цементовоз, столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть.

На данный момент на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

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