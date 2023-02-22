В Москве из-за пожара в гостинице погибли 7 человек

Опубликовано: 22.02.2023 09:58 , Обновлено: 22.02.2023

В Москве в результате пожара в гостинице «МКМ» погибли семь человек. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета России.

Среди жертв — двое малолетних детей. Еще 15 человек пострадали.

Пожар начался вечером 21 февраля на пятом этаже гостиницы «МКМ» на Международной улиц. Площадь возгорания оценили в 100 квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Причиной пожара рассматривают версию о поджоге, подтвердили следователи. Один из пострадавших сообщил сотрудникам полиции, что пожар на 5 этаже утроил один из жильцов дома, пишут СМИ.