В Москве из-за пожара в гостинице погибли 7 человек
В Москве в результате пожара в гостинице «МКМ» погибли семь человек. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета России.
Среди жертв — двое малолетних детей. Еще 15 человек пострадали.
Пожар начался вечером 21 февраля на пятом этаже гостиницы «МКМ» на Международной улиц. Площадь возгорания оценили в 100 квадратных метров.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Причиной пожара рассматривают версию о поджоге, подтвердили следователи. Один из пострадавших сообщил сотрудникам полиции, что пожар на 5 этаже утроил один из жильцов дома, пишут СМИ.