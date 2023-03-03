В Подмосковье прогремел странный взрыв

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Опубликовано: 03.03.2023 08:16 , Обновлено: 03.03.2023

В пригороде Коломны Московской области поздно вечером 2 марта произошел взрыв. При этом, что это было, никому не понятно: полиции и МЧС пока не удалось найти его источник, сообщили российские СМИ. Собрали, что известно.

По данным телеграм-канала Baza, взрыв слышали «практически во всех районах города». Там предполагают, что инцидент произошел л в одном из соседних сел около 21:30.

В Сети также появились видео от местных жителей. Они утверждают, что сначала слышали «свист», а потом взрыв.

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Позже власти Коломны Московской области подтвердили взрыв. Как заявил помощник главы Коломенского городского округа, он произошел в сельской местности, ближе к Воскресенску.

При этом, что это было, пока неясно. ТАСС со ссылкой на силовые структуры пишет, что взрыв произошел в воздухе и речь может идти о беспилотнике, чьи обломки еще не обнаружены.

Российское МЧС спустя три часа после взрыва заявило, что пока не может найти его источник и место.

Также сообщается, что расширилась география поиска. Теперь ищут в соседних с Коломной районах — Раменском и Воскресенском.

«Видео с заревом, которое местные изначально приняли за последствия взрыва — оказалось свечением, исходящим от местных крупных теплиц», — пишет Baza.

В свою очередь есть еще одна версия. Ее озвучил телеграм-канал Mash: «взрыв мог быть звуком от перехода самолетов МИГ на сверхзвуковую скорость».