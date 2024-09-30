В московской многоэтажке прогремела серия взрывов. Что известно к этому часу?

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Опубликовано: 30.09.2024 09:11 , Обновлено: 30.09.2024

В многоэтажке в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве в ночь на 30 сентября прогремела серия мощных взрывов. Местные жители сообщили, что слышали как минимум 8 последовательных взрывов. Не обошлось без жертв и пострадавших: одному человеку пришлось выпрыгнуть из окна, спасаясь от охватившего квартиры пожара.

По данным МЧС России, пожар вспыхнул в квартирах с 5 по 8 этаж. Из горящего здания спасли пятерых человек человек, двое сильно пострадали, в том числе, ребёнок. Одного человека спасти не удалось. Локализовать пожар удалось лишь тогда, когда огнём было охвачено уже 100 квадратов. В тушении задействовали 88 специалистов и 27 единиц техники.

Предполагаемую причину ЧП уже озвучили в Следственном комитете, где по факту происшествия возбудили уголовное дело “о причинении смерти по неосторожности”. Там заявили, что в одной из квартир, где проводили ремонт, произошёл “самопроизвольный взрыв газовых баллонов”. Предположительно, их использовали для монтажа натяжного потолка, передал Telegram-канал Astra.

Моменты взрывов, а также вспыхнувшего вслед за ними пожара - вырывающихся языков пламени и вылетающих из окна горящих вещей, выброшенных ударной волной из окон, запечатлели на камеры жители соседних домов.

[info_b]Внимание! На некоторых видео, представленных ниже, присутствует ненормативная лексика.[/info_b]

На нескольких видео запечатлен момент спасения мужчины, выпрыгнувшего из окна горящей квартиры. Очевидцам удалось поймать его с помощью одеяла, которое своевременно вынес кто-то из местных жителей. Пострадавшего тут же забрали медики скорой помощи, сообщается, что у мужчины диагностировано несколько переломов.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС также опубликовали кадры тушения пожара.

Московская прокуратура также поделилась кадрами последствий взрыва изнутри пострадавших квартир.











