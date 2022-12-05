В Монголии протестующие штурмовали правительство из-за пропажи 44 трлн бюджетных тугриков

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Опубликовано: 05.12.2022 16:38 , Обновлено: 05.12.2022

Протестующие, собравшиеся у Правительственного дворца Улан-Батора 5 декабря, потребовали назвать имена чиновников, которые предположительно присвоили доходы монгольского государственного угольного экспорта в размере 44 трлн тугриков (12,8 млрд долларов) за последние два года.

Рождественские елки на площади Сухэ-Батора были сожжены дотла, а протестующие ненадолго перекрыли главный бульвар столицы - проспект мира. Полицейские отбили штурм дворца правительства, однако есть пострадавшие. А демонстранты не расходятся.

Протест начался в ответ на заявления о том, что огромные суммы прибыли от добычи угля были украдены или растрачены коррупционерами, и не попали в государственный бюджет.

https://twitter.com/runews/status/1599732595515748352?t=xrG1BFJWqY6oZJDRH1i-8Q&s=19

5 декабря члены Кабинета министров провели пресс-конференцию, посвященную обвинениям в хищениях, связанных с доходами от продажи угля. “Правительство обсуждало этот вопрос три раза, - сказал министр экономического развития Хурелбаатар Чимед. - Влиятельные люди и чиновники были вовлечены в кражу угля. В результате компания Erdenes Tavan Tolgoi в конечном итоге была подвергнута особому режиму”. Таким образом чиновник обвинил служащих государственной инвестиционной компании Erdenes Mongol и государственной угольной шахте Erdenes Tavan Tolgoi в растрате доходов.

“В связи с кражей угля было возбуждено 10 уголовных дел, и они расследуются по трем типам дел, связанных с контрактами, перевозками и железными дорогами”, - добавил Хурелбаатар.

Уголь должен был продаваться в Китае. Однако там заявили, что не получили объявленные объемы твердого топлива. Власти КНР уже сообщили, что причастных к краже китайских служащих казнили. А в Монголию отправили список местных чиновников, которые участвовали в коррупционной схеме.

Однако протестующие в Монголии не поверили властям и призвали к всеобщей забастовке в понедельник.