В Молдову не пустили главу Татарстана

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Опубликовано: 17.04.2023 15:52 , Обновлено: 17.04.2023

Власти Молдовы не пустили в страну главу Татарстана (входит в состав России) Рустама Минниханова, а также руководителя холдинга "Ак-Барс" Ивана Егорова. Об этом СМИ сообщили 17 апреля.

Известно, что Минниханов и Егоров планировали отправиться из Кишинева в Гагаузию на международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов». Теперь они не смогут поучаствовать в мероприятии.

По словам главы Татарстана, его объявили в Молдове «нежелательным гражданином».

Кишинев пока не комментировал эту информацию.

[info_b]Гагаузия – автономное образование на юге Молдовы с преимущественно тюркским православным населением, передает BBC. Многие гагаузские политики «симпатизируют России». Кстати, на президентских выборах в Молдове в 2020 году пророссийский кандидат Игорь Додон получил максимальное число голосов избирателей именно в Гагаузии, сообщило издание.[/info_b]